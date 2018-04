The Smiths-gitarristen Johnny Marr till Köpenhamn i vår

Johnny Marr slog igenom som gitarrist i The Smiths och är i år aktuell med sin tredje soloskiva. Nu står det klart att han kommer till Köpenhamn i vår – med både gamla The Smiths-klassiker och eget solomaterial .

Johnny Marr och Steven Morrissey startade The Smiths tillsammans 1982. Efter fyra hyllade album splittrades bandet 1987.

Sedan tiden i The Smiths har Johnny Marr spelat gitarr i band som Modest Mouse, The Cribs och The The. Dessutom har han samarbetat med bland andra Pet Shop Boys, Bryan Ferry och Talking Heads.

Han släppte sitt första soloalbum ”The Messenger” 2013. I år kommer hans tredje soloalbum ”Call The Comet”, ett album som han själv beskriver som mer känslosamt och dramatiskt än de tidigare skivorna.

Den 19 maj intar Johnny Marr Store Vege i Köpenhamn. Biljetterna släpps den 18 april.