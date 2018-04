Trafikverket: Allt har gått enligt planen

Inga incidenter, inga stopp och nästan inga köer. Från Trafikverkets horisont har rusningstrafiken förbi Lund flutit på helt enligt plan.

På torsdagskvällen stängdes E22 av genom Lund och all trafik under de två kommande veckorna leds om på alternativa vägar. Avstängningen orsakade dock inga större trafikstörningar under rusningstrafiken på fredagsmorgonen.