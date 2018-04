Fantomen är hård mot det mjuka

Torsten Andersson och Jan Håfström RECENSION • KONST. Vargåkra Gård, Hammenhög, tom 22/4.

Möten mellan konstnärer ur olika generationer blir alldeles för lätt inbördes beundran.

Men när Jan Håfström (1937) stämmer träff med Torsten Andersson (1926-2009) är dramaturgin en annan. Med spring i benen gör Håfströms – och Fantomens – berömda alias Mr Walker sin entré i utställningssalen för att betrakta Anderssons omtalade målningar av tygskulpturer. Han stannar upp, reflekterar över konstens intighet för att sedan försvinna ut ur salen.

”A work of art is nothing,” utbrister Mr Walker. Men är det menat som kritik, avståndstagande? Jag är inte så säker på det. Seriefiguren i sin bylsiga, böljande, rutiga rock är formellt ganska besläktad med Anderssons lika rutiga och böljande tygskulpturer. Och för Håfström verkar de ingå i samma konstnärliga mönster, som är oskiljaktigt förenat med den speciella energin från 1960-talet, då ”nothing” – ingenting, entropi, förnekande – hörde till de vitalaste samtalsämnena. Tänk John Cage, Robert Smithson, The Fugs. Eller Torsten Andersson då han 1966 lade penslarna på hyllan för en lång konstnärlig paus i barndomens Benarp.

Reflexerna av det förflutnas mönster och skaparkraft ger utställningen ett stänk av vemod, som Håfström plockar isär i pastischer på tidiga verk av Andersson. Till exempel den legendariska T-formade skulptur som visades 1966 på Galleri Burén. I namnet av hans plötsliga tystnad växte en genikult fram, där många såg den där skulpturen som en sinnebild för det kors han valt att bära. Sådana tankar kräver ytlighet, men där stannar inte Håfström. Inlevelsen leder honom till en blandning av fars och melankoli. Mr Walker är vår ivrige guide, men han får inte sista ordet. En av Håfströms senaste målningar är en märklig nött karta i gula och blå nyanser över Anderssons hembygd Frosta Härad. Här är det fritt att gå vilse i det förflutnas melankoliska bleka färger.

Mötet mellan Håfström och Andersson är en överrumplande föreställning med extra allt.