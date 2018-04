Felaktigt beslut fällde Norén i Masters

För andra året i följd är det slutspelat före helgen för Alex Norén i US Masters. Ett felaktigt beslut på Augusta Nationals tionde hål var starten på mardrömmen för svensken. – Jag måste ta min medicin när jag slagit ett dåligt slag, säger 35-åringen.

Medicinen den svenska golfstjärnan Alex Norén talar om är att acceptera ett sämre resultat på ett hål även om önskelistan innehåller en bättre notering.

– Jag måste lära mig att inte gå för allting. Så fort man hamnar i trubbel ska man kanske chippa ut. Då hade det kanske varit ett annat scenario, säger Norén, som var två över par inför den andra rundan i majortävlingen.

Det var på Augusta Nationals tionde hål – banans näst längsta par 4-hål (452 meter) – som Norén fattade beslutet att gå för greenen trots att hans utslag landat i skogen. Hans aggressiva andraslag hamnade dock i en buske till höger om green och Norén fick droppa sig ur det svåra läget med ett pliktslag som följd. Till slut blev det sju slag på hålet.

– Trippelbogeyn där tar musten ur mig, säger han.

Norén kom till slut in på sju över par under banans sista nio hål och med totalt nio över par (74–79) är det färdigspelat för 35-åringen. Det är andra året i följd Norén missar kvalgränsen i Masters. Även i fjolårets debut var det sista nio som fällde svensken.

– Jag tyckte ändå att jag hade ganska bra chanser under första nio. Jag spelade mycket, mycket bättre än i går (torsdag), säger Norén, som har en delad sjätteplats i British Open (2017) som sitt bästa majorresultat på 19 starter.

Den niofaldige Europatourvinnaren har i år slagit igenom på USA-touren. Han föll i särspel om segern mot Jason Day i slutet av januari och har även två tredjeplatser på kontot. Norén kände dock att han inte riktigt kom in i Mastersveckan med ett bra järnspel.

– Det har väl inte känts superbra när jag tränat förra veckan och den här veckan. Du måste slå superbra slag här – du får inte missa. Även om alla säger att det är brett från tee så är det inte så brett.

Lärdomen från din andra start i Masters?

– Jag tar ändå med mig att jag spelade okej de första nio. Jag fattar vad som krävs här och det är bra att få en andra tävling, även om jag spelar dåligt. Det är ändå bra att vara här och få de här rundorna. På det stora hela måste jag ändå bara spela bättre, säger han.

Henrik Stenson är dock kvar i tätstriden. Svensken, som började dagen på tre under par, kom in på 70 slag och är med sina fem slag fyra efter amerikanen Patrick Reed (–9). Comebackande Tiger Woods gör sitt första Masters sedan 2015 och superstjärnan med 14 majortitlar på meritlistan får spela även i helgen. Med sina totalt fyra över par (75 slag under fredagen) klarade 42-åringen, som vunnit Masters fyra gånger, kvalgränsen med två slag.