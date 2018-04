Guldhandlare spelade bort gängledarens miljoner – åtalas för grov penningtvätt

En 28-årig skånsk guldhandlare förvarade 11,3 miljoner kronor som tillhörde M-falangens ledare. Men guldhandlaren spelade bort alla pengar och hans släktingars hus blev beskjutna. Nu åtalas 28-åringen tillsammans med gängledarens mellanhand, en 32-årig man, för grov penningtvätt.

Juli 2016.

En skånsk guldhandlare, då 26 år gammal, tar kontakt med Malmöpolisen. Han är mycket rädd och svettas ymnigt, utredaren beskriver senare i förhör att man nästan kan känna doft av ångest.

Guldhandlaren berättar att han är hotad av kriminella personer. Detta eftersom han är skyldig en och samma person över 11 miljoner kronor och ytterligare "ett par hundratusen" till andra personer.

Vem är han då skyldig så mycket pengar? Guldhandlaren vill inte nämna några namn, men det handlar om en person som finns utomlands, han som polisen "aldrig lyckas komma åt". Polisens utredning visar att det med all säkerhet handlar om M-falangens ledare, som sedan något år befinner sig utomlands.

– Han [guldhandlaren, red anm] är en bank, kan man säga. Han får svenska kontanter och växlar dem till euro. Vi menar att de pengarna sedan lämnas till lastbilschaufförer som kommer med narkotika, säger Michael Hansson, åklagare.

Guldhandlaren får kontanter av en 32-årig man som fungerar som gängledarens mellanhand. Han sätter sedan in pengarna på sitt bankkonto. För att kunna sätta in stora summor på kort tid betalar han bekanta och totala främlingar för att få använda deras privata konton och via dessa sätta in kontanterna genom insättningsautomater.

Men guldhandlaren har en hemlighet: han är spelmissbrukare. När gängledarens pengar trillar in på kontot kan han inte motstå att spela upp dem på trav och nätkasinon. Han tvingas låna av andra personer för att täcka upp sina skulder. När gängledaren vill ha tillbaka sina pengar blir situationen ohållbar och det är då guldhandlaren kontaktar polisen.

– Han vill ha skydd, för han är medveten om att [gängledaren] är fly förbannad på honom, säger Michael Hansson.

Det visar sig att guldhandlaren har fog för sin rädsla. Fyra dagar efter mötet med polisen sker tre skottlossningar mot tre olika adresser i Malmö. På samtliga adresser bor familj och släktingar till guldhandlaren, men ingen skadas. Guldhandlaren får beskydd av polisen i en månad och flyr sedan utomlands under en tid.

Under tiden börjar polis och åklagare detaljgranska guldbutikens räkenskaper, guldhandlarens privata konton och sammanställa resultat av olika spaningar. Allt leder fram till en razzia den 6 februari där polisen går in i en guldbutik som tillhör guldhandlarens far.

– I kassaskåpet hittas ett dokument som vi kallar skuldbrevet. Det är ett avbetalningsbrev på 11, 3 miljoner, säger Michael Hansson.

Skuldebrevet är undertecknat av guldhandlarens pappa och gängledarens mellanhand. Samma dag grips den nu 28-årige guldhandlaren och den 32-årige mellanhanden. De sitter fortfarande häktade och åtalades på fredagen för grov penningtvätt.

32-åringen förnekar brott. 28-åringen erkänner vissa omständigheter, men nekar till att han har gjort något brottsligt.