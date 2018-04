Peter Hammills hela livsverk sitter ihop

Peter Hammill KONSERT · ROCK. Palladium, Malmö 6/4

Peter Hammill har alltid varit en motsägelsefull artist: den självutlämnande och grubblande progrockmusikern, omfamnad av den annars så avvisande punkrörelsen med nästan samma självklarhet som hans band Van Der Graaf Generator vördats av samma publik som ser King Crimson som skapelsens krona.

Ja, han är svårfångad. Men motsägelserna finns nog mest i betraktarens ögon. Trots en enorm disko­grafi – nära 50 album, utgivna under lika många år – sitter hans livsverk ihop.

När han uppträder solo och under nära två timmar rör sig mellan den akustiska gitarren och flygeln spelar det mindre roll att materialet hämtats ur så skilda epoker och sammanhang.

Det man slås av nästan allra först, efter att ha tagit in den löst sittande pyjamasen, är Hammills sångröst: tänjbar, kraftfull och nyttjad för effekt. Man får nästan ducka när han i "Easy to slip away" kastar sig upp i en teatral falsett och liksom spikar fast sina sångfraser som om din bröstkorg är en kyrkport i Wittenberg. Vid flygeln drar "Just good friends" åt kabaré. Orden får större fokus. Med ömhet sjunger han "I gave you my devotion", bara för att ta i med emfas, nästan hysteriskt, i nästa fras.

När Hammill på detta vis framträder som singer-songwriter blir den unge David Bowies tacksamhetsskuld – tänk pre-Ziggy – bara ännu tydligare.

Hans låtar har ofta oregelbunden meter, och vissa av dem är uppenbart gjorda för en ombytlig ensemble musiker, med udda passager som han ibland väljer att accentuera – så att man nästan hör de uteblivna instrumenten – och ibland mildra. Men han slätar inte över. I "Shell" kan diskanten låta som en speldosa, men i basen mullrar det.

I "Time heals" låter pianot och sången ryckvis markera distans till varandra, med en spänning och elasticitet som delvis är komponerad och delvis improviserad, innan han – nog så märkligt, egentligen – mellanlandar i ett grund­murat pianoriff som en mindre undanglidande låtskrivare hade kunnat göra Meat Loaf-­hits av.

Sådant ligger förstås inte för honom. Som få gräns­överskridare har Peter Hammil undvikit kitsch. Allting är på stort allvar. Och vi förtjänar väl inte mindre?