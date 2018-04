Rogic poängräddare för Örebro

Först berövades han på en straff. Sedan blev Filip Rogic poängräddare när han tryckte in 1–1-målet i Örebros hemmapremiär mot IFK Norrköping. Han var också nära att ordna en trepoängare på slutet. – Skönt att sätta den. Men jag är besviken att jag inte gör ett till där på nicken, sade ÖSK:s mittfältare till C More.