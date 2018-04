Stenson kvar i toppstriden

Henrik Stenson fortsätter att hänga på toppen i årets US Masters. Svensken gick den andra rundan på 70 slag och är fem under par inför helgens spel av majortävlingen.

När Henrik Stenson kom in efter torsdagens första runda av majortävlingen US Masters var de 69 slag – tre under par – som han fick notera i scorekortet det bästa han presterat under ett öppningsvarv på Augusta National.