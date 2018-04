Polisen betraktar det som har inträffat i Münster som en medveten attack – men har ännu inte kunnat bekräfta ett eventuellt motiv. Tyskland har de senaste åren drabbats av flera våldsdåd, med olika motiv.

Flera personer dog när en skåpbil körde rakt in i en folkmassa i den nordtyska staden Münster. Bild: AP

• Den 19 december 2016 körde en lastbil in i en folkmassa på en julmarknad på Breitscheidplats i västra Berlin. Tolv människor dödades och ett femtiotal personer skadades. Lastbilen kördes av 24-årige Ahis Amri, som kapat den tidigare under dagen. Han hade svurit trohet till terrorrörelsen IS. Fyra dagar efter dådet sköts Amri ihjäl av polis i italienska Milano, dit han tagit sin tillflykt.