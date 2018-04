Kommer vi att få drastiska förändringar för drivning i trav– och galopplopp?

Saxar följande från Riksdagens hemsida:

”Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att säkerställa att reglerna för spödrivning följs för att uppnå god djurhållning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Travhästar drivs med spö för att springa fortare. Ibland kan det vara svårt att avgöra hur mycket en kusk får driva sin häst, och straffen är mycket små i jämförelse med de stora summor hästsporten drar in.

Ur djurskyddssynpunkt går det inte att försvara att spödrivning görs på ett felaktigt sätt för att hästen ska springa snabbare. Arbetet med att ingripa mot felaktig spödrivning måste intensifieras inom trav och galopp, och den kusk som driver sin häst felaktigt under ett lopp bör diskvalificeras.

Länsveterinärerna på länsstyrelserna i Västra Götaland, Kalmar, Halland, Jönköping, Kronoberg, Skåne och Blekinge vill att spödrivning ska upphöra, vilket framgår av en skrivelse till Svensk Travsport.

Sverige ligger långt fram när det gäller våra djurskyddslagar och bör alltid arbeta för en god djurhållning.

I grunden handlar detta om vår syn på djur. Reglerna för spödrivning måste följas och överträdelser beivras. Djurens välfärd måste gå före alla andra ekonomiska och estetiska hänsyn.”

Det är Carina Bråkenhielm (s) som skrivit motionen. Beslut i frågan den 14 juni.

+ + +

Truckers Glory, ägd och tränad av Anders Herlin, vann Jockeyklubbens Stora Pris på steeplechasebanan i skånska Blommeröd. Christopher Roberts red och målet är nu Svensk Grand National på Strömsholm i mitten av juni. Truckers Glory fick 50 000 kronor för seger.

+ + +

Ser att en fd ATG–ordförande är på väg in i Svensk Galopps styrelse. Det handlar om Leif Zetterberg som tidigare varit ordförande för både ATG och Flyinge. Han är också centerpartistisk politiker med kontakter i i den politiska världen. Han var med och startade TV4, har suttit i Agrias styrelse och har varit vd för LRF under en lång period. Känns spontant som ett klockrent arbete av valberedningen. För övrigt föreslås Per Larsson få fortsatt förtroende som ordförande. Allt beslutas på stämman den 21 april.

+ + +

Undrar vad Tulleman skulle ha sagt om årets tävlingsschema. Inte en enda tisdagskväll på Jägersro på två månader.

+ + +

Är fascinerad av att ju högre prissumma det är i loppen, desto färre hästar anmäls det. När Jägersro fick ställa in ett 3-åringslopp för några veckor sedan kunde t ex en på banan verksam tränare med ett 30–tal 3-åringar på sin träningslista bara ha selat ut en av dessa. Joggat med bakom fältet och hämtat 15 000 kronor till en hästägare. Istället fick 3-åringar gå provlopp två dagar senare.

+ + +

Solvalla har ingen lätt uppgift. Publiken fattar inte att de kommer fel dag; veckan som gick var det mer folk på onsdagen med Expresstrav än på tisdagen som var Solvallas egna dag.

+ + +

På tal om folk.

43 personer på Solvallas restaurang i tisdags enligt Stefan ”Tarzan” Melanders krönika i Expressen. 526 personer satt på Jägersros restaurang i torsdags enligt kökschefen Håkan Nilsson. Visst, en del lunchgäster som inte ens tänkte på att det var trav utanför fönstret, men också ett skyltfönster att visa upp sporten för personer som kanske upptäcker något nytt.

+ + +

Nu ska snart namnfrågan för Rune Anderssons spelbolag Legolas.bet få sitt avgörande. för avgörandet Den 16 april inleds huvudförhandlingen i Stockholms Tingsrätt (Patent- och marknadsdomstolen) och totalt är fem dagar bokade för rättegången. Den 24 april ska slutanförandena från Legolas Invest och ATG hållas och sedan dröjer det väl någon vecka innan domen kommer.

+ + +

Kan inte annat än bli imponerad av Olle Rols.

+ + +

Det är som bekant skriande behov av stallpersonal både inom travet och inom galoppen. Bara en undran; varför inte starta ett utbildningscenter i Skåne. Det finns djup kunskap inom trav–, galopp– och ridsport och det finns också gott om arbetslösa ungdomar. Ett integrationsprojekt som på sikt skulle kunna lösa personalbristen. Det är visserligen en vacker utsikt på Vången, men nog borde det vara smartare att ha utbildningen där det finns möjlighet till studiebesök, praktikplatser och arbetstillfällen.

+ + +

Jackpot på hemmabanan Jägersro. Det gillar jag.

.