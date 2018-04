Hur ser ett samhälle ut där varje person inte släpper ut mer än ett ton koldioxid per år? Hittills lyser ett-tons-visionerna med sin frånvaro, och de flesta politiker är livrädda för att prata om dem. Trots detta måste vi börja konkretisera hur livet och samhället kan se ut i framtiden. Det handlar inte enbart om klimatförändringar utan också om naturresurser, miljö och djurlivet. Dessutom behöver samhället bli resilient mot bland annat starka solstormar, som kan slå ut merparten av all elektronik på planeten. Vi vet att dessa träffar jorden med 100-200 års mellanrum, och sist det inträffade var år 1859. I verkligheten innebär det att även om all elektronik går förlorad, så skall samhället vara designat för att fungera hyfsat. Annars tjänar det ju inget till om vi uppnår ett-tons-visionen.