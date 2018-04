Stenson: "Inte riktigt liret för att utmana"

Henrik Stenson svarade för en ny stabil runda utan några större missar på Augusta National. Svensken ligger femma inför söndagens avslutning av US Masters, men själv tror han inte på att han kan slåss om majortiteln. – Vi har inte riktigt liret för att utmana, säger Stenson, som är sju slag från ledningen.

Under golfens så kallade "moving day" rörde sig den svenske golfstjärnan Henrik Stenson åt fel håll på ledartavlan av US Masters. Precis som under fredagen gick 42-åringen Augusta National på två under par, men precis som under de övriga dagarna är Stenson missnöjd med sitt långa spel.

– Närspelet är bra och puttningen helt okej, men det är det långa spelet som inte levererar denna vecka, säger Stenson.

Stenson ligger dock femma på sju under par inför avslutningen, men han har sju slag upp till ledaren Patrick Reed, USA. Det är absolut en ledning som både går att tappa och jaga ikapp på den svårspelade majorbanan i Georgia, men Stenson känner att han inte riktigt har den sista växeln i sig.

– Vi har inte riktigt liret för att utmana de som ångar på bäst under veckan, säger svensken.

– Det känns som att vi går lite på halvfart i spelet från tee till green och håller oss ifrån missar så mycket som möjligt, och försöker plocka upp ett slag eller två där det går.

Ett exempel där det långa spelet inte funkade var på Augustas andra hål – ett par 5 som proffsen når på två slag. Stensons drive hamnade bland tallarna till vänster och rullade ner för slänten till en bäck. Han fick droppa sig ut med ett pliktslag och även om han gav sig möjligheten att rädda paret fick svensken acceptera en bogey.

– En klockren bogey direkt – då tappar du två slag direkt på de som spelar bäst på grund av att du inte håller drivern i spel, säger han.

Med tanke på formen finns det inte heller någon anledning till att tvinga fram en aggressivitet i det långa spelet.

– När du missar en eller två sådana känns det inte som att du kan ställa dig och tvinga fram det, säger Stenson.

Direkt efter den tredje rundan lät det nästan som att Stenson talade med media efter en helt avslutad majortävling – trots att söndagen återstår. Enligt ledartavlan är han med i striden om den gröna Masterskavajen och är på väg mot sin bästa placering i majortävlingen.

– Absolut. Det är det som talar positivt för några kommande år. Det är få gånger jag känt att jag har varit här (på Augusta) i riktigt form. Det är väl ungefär samma nu också. Det känns som att vi inte bjuder på något som vi behöver bjuda på – hur jag spelar banan, närspelet, puttningen och attityden, säger Henrik Stenson.

Fakta Tätstriden i US Masters Ställningen i toppen i majortävlingen US Masters inför den fjärde rundan: 1) Patrick Reed, USA, –14. 2) Rory McIlroy, Nordirland, –11 3) Rickie Fowler, USA, –9 4) Jon Rahm, Spanien, –8 5) Henrik Stenson, Sverige, –7