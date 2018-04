Dags för Skånes första danskonstrunda

Knappt är konstrundan överstökad förrän Skånes första danskonstrunda äger rum. På tisdagskvällen kommer Skånes fria dansliv till Malmö för att framföra femton olika verk runtom i Palladiums korridorer, scener, kulvertar och garderob.

För sju år sedan hade koreografigruppen Flytande Galleriet en idé om att skapa en vandring med dansinstallationer i Hedmanska gården i Malmö. Det blev inte av. Samtidigt genomfördes ett stort samarbete skånska danskonstnärer på Malmöfestivalen.

– Den energin som det gav var väldigt givande. Så nu har vi slagit ihop de två idéerna och skapat Room X, säger Miguel Cortés på Flytande Galleriet.

På tisdagskvällen arrangeras den unika dansaftonen ”Room X” på Dansstationen i Palladium i Malmö. Femton av Skånes fria danskonstnärer är inbjudna för att skapa en helafton med dans, performance och ljudkonst.

– Man kan beskriva det som en danskonstutställning eller som en danskonstrunda. Det är i alla fall ett unikt tillfälle att få se så många från den fria danscenen i Skåne under en och samma kväll, säger Miguel Cortés.

Hur går en danskonstrunda till?

– Du vandrar runt själv, utan guidning men med en karta. Du träder in i olika världar. Alla verken har temat trygghet och kännetecknande för alla verken är att de blandar olika former. Alla verken pågår under tre timmar och vissa fall loopas de och i andra fall är det mer fria verk. Vissa rör sig runt i huset och andra är mer stationära. Du stannar så länge du vill i varje rum, säger Miguel Cortés.

Hur ser spännvidden ut?

– Det är alltifrån Graham Adeys lite större verk i Studion med stora projektioner och speglar till Malin Astners och Henrik Anderssons mindre verk i kulvertarna där de jobbar med olika objekt och stolar. Vi är flera som rör oss runt i huset med våra verk. Mig träffar man på i den långa gången in. Lidia Wos är en filur som smyger sig på publiken. Majula Drammeh och Khamlane Halsackda rör sig runt på ett mer otryggt sätt. Sanna Blennow har också en ljudinstallation med text där det inte finns någon fysisk person närvarande. Vi tänker att man ska se med nya ögon på vad dans kan innebära.

Det låter som att det skulle kunna bli ett årligt arrangemang?

– Det vore väldigt kul om vi kunde göra det till något återkommande, kanske en biennal. Men det kräver sin finansiering. Tankarna finns där och det vore en dröm, säger Miguel Cortés.

”Room X” inleds klockan 18 på tisdagskvällen med en presentation av dansvetaren Cecilia Malmström Olsson och sen börjar verken klockan 18.30 och pågår till 21.30 på Palladium på Södergatan i Malmö.