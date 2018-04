Facebook informerar drabbade

Klockan 18 i kväll, svensk tid, kommer alla Facebook-användare att få veta om de finns med bland de 87 miljoner vars data delats med analysföretaget Cambridge Analytica.

Användarna kommer också att få en redovisning över vilka appar de använder och vilka data som apparna kan ha samlat ihop, meddelar IT-jätten enligt BBC

Majoriteten av dem vars uppgifter kan ha hamnat hos brittiska Cambridge Analytica utan att de själva vetat om det, drygt 70,6 miljoner, finns enligt Facebooks beräkningar i USA. Företaget fick del av uppgifterna via en speciell app.

Facebook uppskattar att drygt 55 300 svenska användarkonton kan ha drabbats.

Meddelandet kommer att dyka upp i toppen av flödet på Facebook-kontot, enligt ett pressmeddelande från Facebook. Det är de användare som antingen själva laddat ned appen "This is your digital life", eller vars vänner gjort det, som kan ha drabbats av att deras data missbrukats genom att delas till Cambridge Analytica.

Endast 12 svenska användarkonton ska ha laddat ned appen, men eftersom appen också kommer åt data från vänner är det betydligt fler som oväntat kan ha delat med sig av sina uppgifter. Det kan handla om uppgifter som mejladress, födelsedagar, hemstad, adress, foton samt information om vad man gillat eller publicerat på plattformen.