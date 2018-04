Flera års fängelse för amfetaminsmugglare

Tullens många knarkbeslag under förra året leder nu till fällande domar. På måndagen dömdes två smugglare som fört in sammanlagt 52 kilo amfetamin över bron.

5 år och sex månaders fängelse. Det blir straffet för den 34-årige man som tidigt på morgonen den 29 maj förra året körde över bron i en skåpbil med 28,5 kilo amfetamin.

Mannen stoppades aldrig. Istället sattes spaningsresurser in för att se vart narkotikan skulle lämnas av. Mannen var till exempel under uppsikt när han körde in i Malmö och träffade två personer på en motorcykel som räckte över 3 700 euro och gav mannen nya instruktioner.

En av männen på motorcykeln ska därefter ha kastat en mobiltelefon och kört vidare. Spanarna beslagtog telefonen och kunde konstatera att föraren ringt till den strax före mötet.

I Åstorp slog polisen till och hittade 30 paket som gömts i dolda utrymmen, i och under skåpbilen. Föraren har sagt att han inte visste att bilen av full av amfetamin. Han döms mot sitt nekande till synnerligen grov narkotikasmuggling.

Dömd mot sitt nekande blev under måndagen också en annan 34-åring som fört in stora mängder narkotika över bron. Mannen har i förhör uppgett att han lånade ut sin bil hemma i Serbien och att han inte visste att det var preparerad med 23,5 kilo amfetamin när han körde till Sverige för att titta på fotboll den 7 november i fjol.

Tingsrätten tror honom inte. Mannens DNA hittades på den nylonstrumpa som använts för förpacka narkotikan. Mannen döms till sex års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Förra året gjorde Tullverket 6 679 narkotikabeslag, en ökning med cirka fem procent mot året innan. Framgången förklaras bland annat med att tullen fokuserat på tunga transporter.

Tullen i region syd – Skåne, Blekinge och Kalmar län – har bara hittills i år hittat 973 kilo cannabis, 330 kilo kokain, 140 kilo amfetamin och 40 kilo heroin.