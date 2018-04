För Leonard Bernstein fanns inga bisysslor

I år skulle dirigenten och tonsättaren Leonard Bernstein ha fyllt 100 år, något som uppmärksammas runt om i världen med framföranden av hans musik och återutgivningar av hans många inspelningar.

Bernstein etablerade sig under 1940-­talet som en av USA:s ledande unga musiker. Han debuterade som dirigent i det stora formatet 1943 vid en konsert med New Yorks filharmoniker och inledde även samtidigt sin kompositionsbana. I den visade han tidigt på den spännvidd i uttryck och stil som skulle komma att bli karaktäristisk för honom, med bland annat två allvarstyngda symfonier å ena sidan och underhållande dans- och filmmusik å den andra. Båda dessa strömningar kom att sammanflätas i hans arbete med flera musikdramatiska verk under det kommande decenniet och mynnade ut i ”West Side Story”, vilken blev en omedelbar succé och skapade ny standard för musikal­formen.

Att arbeta med både djup och bredd för att sprida och kommunicera konstformen musik blev kännetecknande för hans arbete. I det fortsatta arbetet med New York-­filharmonikerna blev konserter för barn och unga inte en bisyssla utan en central angelägenhet, och Bernstein var här tidigt ute att utnyttja det nya tv-mediet för att nå ut till en ny publik. Under dessa år gjorde han även flera banbrytande skivinspelningar som bröt ny mark inte bara vad gällde den klassiska standard­repertoaren utan också av musik som vid tiden var relativt ohörd, som Mahlers symfonier och musik av nordiska tonsättare som Sibelius och Nielsen.

Under Bernsteins livstid betraktades inte sällan hans kompositioner mer som en sido­verksamhet till dirigent­karriären. Att han dock själv trodde starkt på sin musik, trots kritikers njugga bemötande, visar de många inspelningar han gjorde av den.

Numera kan man dock se att flera av hans konsertverk etablerat sig på repertoaren, och även om Bernsteins egna inspelningar alltid kommer att vara en referens är det glädjande att flera nyinspelningar redan släppts detta jubileums­år. Av särskilt intresse är Marin Alsops antologi om åtta skivor med de flesta av Bernsteins större verk, men som också innehåller några stycken som aldrig tidigare spelats in.

Alsop studerade för Bernstein och han blev något av en mentor för henne i början av hennes karriär. Att hon har en särskild känsla och förståelse för hans musik är uppenbart efter bara en kort stunds lyssning, och med olika orkestrar – från tre kontinenter – formar hon interpretationer som kan jämställas med och i några fall till och med överträffar tonsättarens egna. De tre symfonierna tillhör höjdpunkterna i samlingen, inte minst den märkliga och gripande tredje, ”Kaddish”, med sin blandning av symfonisk struktur och oratorium.

Bland körverken möter man den alltmer populära ”Chichester psalms” men också det senare mer kärva och förhållandevis sällan hörda ”Missa Brevis”. Det mest kontroversiella verket är den stora ”Mass”, en mässa utformad som ett allkonst­verk med underrubriken är ”a theatre piece”. Det är ett spretigt verk som fångar det tidiga 70-talets turbulenta tidsanda, men Alsop håller ihop resurserna på ett övertygande sätt som väl matchar tonsättarens egen version.

Bland Alsops premiärinspelningar kan särskilt nämnas orkesterversionen av ett knippe korta pianostycken tillägnade Bernsteins vänner och bekanta under rubriken ”Anniversaries”, liksom de verk av tonsättarkolleger som i sin tur tillägnades Bernstein på hans 70-årsdag – korta hyllningsstycken komponerade av bland andra John Williams, Toru Takemitsu och Luciano Berio.

Hela utgåvan kompletteras med dvd:n ”Leonard Bernstein - Larger than life” som ger en utmärkt översikt av Bernsteins omfattande livsverk och en inblick i hans mångfacetterade personlighet.

BERNSTEIN I NYUTGÅVOR

Marin Alsop: The complete Naxos recordings (8 cd + 1 dvd)

Complete recordings on Deutsche Grammophon & Decca (121 cd + 36 dvd)

The remastered edition (Sony, 100 cd)