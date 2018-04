May ber om långtgående handelsavtal med EU

Brexit och markeringar mot Ryssland är frågor som kläms in när statsminister Stefan Löfven (S) tar emot Storbritanniens premiärminister Theresa May en dryg timme i Stockholm. May hoppas på ett handelsavtal mellan Storbritannien och EU som är mer omfattande och långtgående än något annat EU har.

Det sade May när hon timmarna före mötet med Löfven höll pressträff efter samtal med den danske statsministern Lars Løkke Rasmussen i Köpenhamn. May ser den danske och svenske statsministern som välvilliga medlemsländer vad gäller att få till ett så bra avtal som möjligt med EU, utan onödiga handelshinder, när britterna lämnar unionen om knappt ett år.