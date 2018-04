"The Simpsons" anklagas för rasism

"The Simpsons" porträttering av karaktären Apu väcker reaktioner, skriver Vulture

Förra året släppte komikern Hari Kondabolu dokumentären "The problem with Apu" som kritiserar den amerikanska tv-serien för stereotypisk porträttering av sydasiater.

"The Simpsons" har inte kommenterat kritiken – tills nu.

I det senaste avsnittet "No good read goes unpunished" låter "The Simpsons"-skaparna sina egna karaktärer diskutera problematiken. Mor-och-dotter Marge och Lisa resonerar kring en gammal barnbok som Marge omarbetat för att göra mindre stötande när hon läser den för Lisa. Dessvärre gör omarbetningen boken sämre.

– Hmm, vad kan jag göra? säger Marge i avsnittet varpå Lisa svarar:

– Det är svårt att säga. Något som startade för flera årtionden sedan och applåderades som ickestötande då är nu politiskt inkorrekt.

För att förtydliga kopplingen till Apu-kontroversen visar tv-serien därefter ett foto på karaktären Apu.

Svaret från "The Simpsons" har väckt nya reaktioner. Framförallt Hari Kondabolu är missnöjd: