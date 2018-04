Zlatan inbytt och mållös

Trots succédebuten – Zlatan Ibrahimovic fick börja på bänken igen. LA Galaxy förlorade hemmamatchen mot Kansas City med 0–2.

Zlatan Ibrahimovic fanns inte med i startelvan i mötet mellan hans nya lag Los Angeles Galaxy och Kansas City i den nordamerikanska fotbollsligan.

I matchens 62:a minut byttes Ibrahimovic in, mot Emmanuel Boateng.

Då hade ropen från läkarna redan skallat en stund, rapporterar Expressen

"We want Zlatan! We want Zlatan!" skrek publiken, skriver tidningen.

Kansas City vann matchen med 2–0 efter mål av Daniel Salloi och Johnny Russell. Båda målen kom i andra halvlek, men innan Ibrahimovic kommit in på planen.

Hans kanske vassaste målchans kom på en frispark i 82:a minuten då Kansasmålvakten räddade på mållinjen.

I premiärmatchen mot Los Angeles FC kom Ibrahimovic in på planen med knappa 20 minuter kvar och bjöd på ett tekniskt fulländat nummer när han prickade in en boll från distans.

Innan derbyt mot Los Angeles FC var över nickade han dessutom in det avgörande 4–3-målet. Han blev den tredje spelaren i ligans historia att göra två mål i sin debut.