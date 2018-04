Cardi B förtjänar monstersuccén

Cardi B ALBUM. Invasion of privacy

När Cardi B i höstas nådde toppen av Billboard Hot 100-listan med låten "Bodak yellow" var det första gången på tjugo år som platsen intogs av en kvinnlig rappare (senast rörde det sig om Lauryn Hill i 1998).

Redan innan hennes tunga hit slog omkull klubbarna hade hon ett hängivet, för att inte säga hypnotiserat följe. Detta tack vare mixtape-­släpp, en medverkan i en dokusåpa med hiphop­tema och en underhållande närvaro i olika sociala medier. Låten, vars video i skrivande stund har setts 500 miljoner(!) gånger, förändrade dock allt. Med sitt enkla upplägg och behärskade stridslusta (Cardi B visualiserade sina fiender när hon spelade in den), samt förmåga att få vem som helst att ställa sig bredbent och kisa som en schäfer, har den blivit ett populär­kulturellt fenomen. Nu släpper hon sitt debutalbum "Invasion of privacy".

Den Bronxfödda, idag 25-åriga, artisten Belcalis Almanzar känns snabbt igen för sin voluminösa New York-­lokala accent strösslad med "signatur­ljud" – duvlika tung­rullningar och torra, förställda skrattläten som är omöjliga att inte försöka imitera men lika omöjliga att få till.

Hennes individuella behandling av språket är en perfekt förutsättning för den mycket underhållande rap vi nu får se mer av på hennes album, gästat av bland annat SZA, Chance the Rapper och YG. En del spår fortsätter i den råare "Bodak"-andan. Efter varje vers i "Money bag" och "Bickenhead" vet man att mikrofonen kommer att vara blöt av saliv. Gilla­listan "I like it" är som ett lackmus­papper svept genom samtiden: genomsyrad av latinorytmer och trap-beats. Det Kehlani-­assisterade r&b-budet "Ring", och den något blekare "Thru the phone", gestaltar relations­problematik i de smarta telefonernas epok.

Att Cardi B inte är en "persona" som filats fram i samarbete med ett skivbolag utan bygger på personlighets­­drag som funnits där hela tiden finns det många gamla selfie­videor på Youtube som bekräftar. Hennes specifika biografi – strippan som blev superstjärna – återfinns i flera av låtarnas narrativ, däribland i den svulstiga, och framgångsrikt rörande, inledningslåten "Get up 10". Strippklubbs­miljön har en särskilt plats i hiphop­genrens hjärta, men perspektivet brukar undantagslöst vara den manliga blickens. Med självdistans och humor skakar Cardi B idag liv i en stereotypt målad, inte sällan ganska avhumaniserad, siluett. Det finns rikligt med självdistans och en medveten, uppfriskande clownighet i hennes anspelningar på sex. En vers handlar om att vara så bra på att ligga att man ropar ut sitt eget namn.

Att som Cardi B debutera med en monstersuccé innebär alltid en viss risk. Uttrycket one hit wonder antyder att eftersom en artists framgång kommer av en enda låt håller det inte för en hel karriär. "Bodak yellow" är tveklöst ett nav i Cardi B:s karriär hittills, och även den mest omedelbara hitten på debutskivan, men att en låt drar åt sig strålkastar­ljus till den grad att skuggan faller på allt närliggande betyder inte att skugglåtarna håller låg kvalitet.

När man väl fått öga på den rappande underhållaren Cardi B är det svårt att titta bort. "Invasion of privacy" bekräftar att uppmärksamheten mot henne även är musikaliskt befogad. Det finns alltså ingen anledning att vända bort blicken.

