Det är för mig obegripligt att för samhället viktiga personer som sjukvårdspersonal skall kunna inhyras från bemanningsföretag. Detta bör stoppas omedelbart. Läkare, sjuksköterskor etcetera skall bara kunna anställas direkt av sjukhusen och vårdcentralerna.

Det går ju inte att via bemanningsföretag hyra in till exempel ett par poliser eller officerare till försvaret. Sjukvårdspersonal är minst lika viktig för oss alla som dessa personalkategorier. Om vårdgivarna själva kunde anställa personal utan att gå via bemanningsföretag som tjänar stora pengar på denna verksamhet, skulle det bli resurser över till både acceptabla löner och övriga arbetsvillkor.

Och se för guds skull till att en så viktig och bra personalkategori som sjukvårdsbiträden anställs i mängder. Kanske de skulle döpas om till exempelvis patientvårdare eller något liknande.

Karl Mårtensson