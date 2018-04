Populister, förenen eder!

I 151 teser förklarar Åsa Linderborg och Göran Greider hur vänstern kan möta högerpopulismen genom att själv bli mer populistisk. En bok som ingjuter hopp, tycker Vesna Prekopic.

Göran Greider och Åsa Linderborg BOKEN. Populistiska manifestet. Natur & Kultur.

Högerpopulismens livsluft är rädsla, den vädjar till människans mest grundläggande drift: egen överlevnad. Och vi lever i en tid när enkla lösningar på stora problem tycks gå hem hos folk, som att allt blir bättre bara invandringen minskar. Vad är då det nödvändiga motdraget från vänstern? Jo, att själva börja mobilisera sig som populister. Det tycker två av vänster-Sveriges tydligaste klasskämpar och skickligaste retoriker Göran Greider och Åsa Linderborg, som med ”Populistiska manifestet” har skrivit en stridsskrift i form av 151 teser, varierande långa och varierat djuplodande och agitatoriska, om vad vänsterpopulism kan och bör vara.

Deras utgångspunkt är att dagens högerpopulism måste förstås som en naturlig reaktion på de avregleringar, privatiseringar och den åtstramningspolitik som ökat den sociala otryggheten för allt fler människor. Denna högerpolitiska skapelse måste därför blottläggas och bemötas av en solidarisk, jämlik och vänsterpopulistisk politik. Vänstern måste börja se och lyssna till ”folket” (”knegare, arbetslösa, tandlösa och 90 procent av alla andra”, som bokens försättsblad säger). Precis som högerpopulisterna säger sig lyssna på dem som inte känner sig lyssnade på, måste vänstern våga driva de krav som har stöd hos allmänheten.

Ett, av dessvärre få, konkreta förslag Greider och Linderborg föreslår är kortad arbetstid alternativt en sjätte semestervecka. De borde vara klockrena krav från de rödgröna partierna, tycker de. Liksom att socialdemokratin, som de ser som nyckeln till en bred förändring, mycket starkare än i dag måste ta strid för fördelningspolitiska reformer och faktiskt benämna de klassklyftor som är en realitet i dag, särskilt för kvinnor. Dessa frågor vill de ska bli vänsterpopulisternas motdrag till fixeringen vid migration, värderingar och identitet.

”Populistiska manifestet” uppmanar vänstern att göra som den äldre generationen, nämligen ”studera sin fiende för att kunna bekämpa den”. Förändring måste ske genom förståelse. Det här är en av de viktigaste påminnelserna som Greider och Linderborg gör – i filterbubblornas era – att uppmana vänstern att söka kunskap om de politiska frågor som striden står om, även om det är på platser och hos personer det inte känns självklart att göra det. Avvisa inte forskningsresultat eller fakta som inte passar in i din världsbild, vare sig det gäller hedersvåld, skattepolitik eller kriminalitet. Läs och lyssna inte bara på likasinnade, hör jag dem vädja, våga vidga perspektiven. Samtidigt stämplar de den postkoloniala teoribildningen som problemet i vänsterns hållning till hedersförtryck och som föranleder att antirasism alltid vinner över feminism, eftersom ”i alla besvärliga lägen har antirasismen fått gå först, vilket straffar kvinnor i alla kulturer. Som när man påstår att pratet om hedersvåld är rasistiskt – i alla fall för svensk del”. Vilka är ”man”? Argumentationen för att antirasister och feminister undviker ämnen som kan gynna SD är väldigt förenklad. Ett tips i all välmening är att de sätter sig in i vad intersektionell analys innebär.

Det är svårt att läsa ”Populistiska manifestet” utan att febrilt använda pennan samtidigt och skriva utropstecken och kommentarer i marginalen. Ibland frågor som ”men stämmer detta verkligen?!” eller ”säger de inte emot sig själva nu?” som när de i tvåradingen punkt 146 bestämt och plakatåsiktsmässigt hävdar att ”Vi tror inte på svenska värderingar. Vi tror på universella värderingar: Frihet, jämlikhet, solidaritet”, så är jag tvungen att bläddra tillbaka 50 sidor. Där resonerar de just om svenska värderingar, om hur högerpopulister kopplar det till etnicitet och kultur och om hur antirasister gör sig lustiga över begreppet, vilket de kritiserar, ”för visst finns det saker som bara vi gör – även om de ibland kan tyckas perifera – och värderingar som utmärker oss och som betyder något”.

”Populistiska manifestet” kommer att fungera bra som välbehövlig inspiration och eld i baken för många ett valår som detta. Tyvärr blir boken aningen upprepande och alltför beskrivande av hur det är och hur det borde vara, istället för att vara ett batteri med konkreta vänsterpopulistiska politiska förslag. Vissa påståenden blir lite väl tunna när de inte utvecklas (”Varje låginkomsttagare är en större miljöhjälte än den mest politiskt korrekta urbana elitist”, jaha?), är det på grund av tidsbrist eller ointresse? Och vissa frågor hade behövt problematiseras på djupet. Som kritiken mot enkla jobb. Om alternativet till lågt betalda arbeten är inget arbete alls (högerns argument), hur ska vänstern vinna tillbaka arbetarklassen genom att säga att arbetslöshet ändå är bättre?

Men bortsett från viss spretighet är det en bok som ingjuter hopp om att det går att vända de destruktiva krafterna. Det är tack vare författarnas passion för ämnet som lyser igenom från pärm till pärm. Sen är frågan varför de prompt vill reclaima begeppet populism, när progressiv vänsterpolitik hade kunnat duga lika bra.