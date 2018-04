Rachel Cusk är en mästare på samtal som blottar det innersta

Rachel Cusks roman "Konturer" inbjuder genom formen läsaren att delta. Det är ytterst raffinerat gjort, skriver Lars-Håkan Svensson.

Rachel Cusk BOKEN. Konturer. Övers Rebecca Alsberg. Albert Bonniers förlag.

Huvudpersonen och berättaren i Rachel Cusks roman "Konturer" är en brittisk romanförfattare som reser till Aten för att undervisa på en författarkurs. De få upplysningar hon lämnar om sig själv kan föra tankarna till Cusks situation när hon skrev boken: hon är skild, har två barn och undervisar författare in spe. Därutöver nästan ingenting; det dröjer rätt länge innan vi av en händelse får veta att hon heter Faye. Och eftersom hon nästan hela tiden befinner sig i Aten får vi ingen inblick i hennes vardagsliv. Bokens ”handling” består i stället av Fayes redogörelser för de samtal hon för med en rad personer som hon träffar i Aten.

Det är svårt att inte se denna strategi som en reaktion på det rabalder som uppstod när Cusk några år innan "Konturer" utkom publicerade en autofiktiv bok om sin skilsmässa. Kritikerna tyckte att Cusk var självupptagen och pretentiös på ett sätt som hon inte var när hon skrev romaner och att hennes feminism var motsägelsefull. Makarna hade enats om att mannen, en framgångsrik jurist, skulle ge upp sitt jobb och ta hand om hem och barn medan Cusk skulle stå för inkomsterna. Men Cusk hade inte klarat av denna strikta uppdelning. Som hon uttryckte det i ett annat sammanhang, var maken bättre på att vara kvinna än hon själv var på att vara man; hon kunde inte avstå från att också vara kvinna. Hennes sätt att redogöra för sina reaktioner gjorde några kritiker mycket uppbragta – en till den grad att hennes recension utsågs till årets sågning. Cusk tog illa vid sig och tycks ha omprövat sitt sätt att skriva. Resultatet blev "Konturer" som är första volymen i en trilogi.

"Konturer" saknar alltså traditionell intrig. I stället får vi oss till livs en rad samtal som Faye deltar i, men inte så mycket som aktiv debattör utan genom sin förmåga att få folk att blotta sitt innersta. Det rör sig alltså inte om regelrätta samtal utan om sinnrikt redigerade referat. Faye återberättar hela tiden vad andra har sagt. Då och då fogas det in ett ”sa hon” eller ”sa min stolsgranne”. Erfarenheter och synpunkter tillskrivs andra men det är Faye som förmedlar dem och via sina försåtligt dolda referat stöper dem i samma språkliga form – och ibland gör dem extra pregnanta via en exakt anbragt metafor eller liknelse, något som Cusk (eller Faye?) är en mästare på. Det är ytterst raffinerat gjort – ibland humoristiskt, ofta gripande, alltid engagerande.

Vad talas det om? Kärlek, naturligtvis, tvåsamhet, mäns och kvinnors svårigheter att kommunicera med och förstå varandra. Människors svårigheter att förstå sig själva. Ibland ifrågasätter Faye sanningshalten i vad som sägs och talaren modifierar sin version. Och så dyker det upp en författare som har skrivit en roman om sitt liv och i grunden förändrat sin identitet. Och så får vi vara med på två av Fayes lektioner och träna oss i en författares uppgift: att upptäckta, iaktta och beskriva.

"Konturer" föregås av ett rykte att ha revolutionerat romankonsten. Det är att ta i. Romaner – och filmer – där folk sitter och pratar är ingen nyhet. Men Cusk har hittat ett intressant och personligt format. Genom att låta Faye referera sina samtalspartners utsagor gör hon indirekt Faye till medberättare och inbjuder genom den skissartade formen även läsaren att delta. Cusks engelska originaltitel är "Outline": "kontur", "skiss", "sammandrag". Det är ingen slump att ordet förekommer både i bokens början och slut och diskret markerar den skissartat undflyende och därmed ständigt pågående karaktär som alla engagerande berättelser har.