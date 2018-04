Två års fängelse för brutalt rån efter planerat sexköp

Malmöbon tog kontakt med den 24-åriga kvinnan för att köpa sex. När han kom till hennes hotellrum hotade han henne med kniv och misshandlade henne. När hon skrek på hjälp försökte han tejpa för hennes mun.

Den 23-årige mannen döms nu för rån till två års fängelse följt av utvisning i tio år.

Händelsen utspelade sig i november 2016.

Kvinnan, då 24 år, berättar i förhör hur en främmande man knackar på dörren till hennes hotellrum. När hon öppnar kommer han in, drar kniv och håller armen om halsen på henne. Han slår henne i ansiktet och dunkar hennes huvud i golvet flera gånger. Vid ett tillfälle försöker han tejpa för munnen på henne med en tejprulle han haft med sig. Han är ute efter pengar. Hon ger honom 1500 kronor i kontanter som hon haft i sin resväska.

Mannen, en 23-årig Malmöbo, hävdar att han träffat kvinnan på en restaurang han arbetar på och givit henne sitt telefonnummer. Några dagar senare ringer hon honom och ville att han ska "hjälpa henne med något".

Väl där visar det sig att kvinnan vill ha sex med honom, och försöker tvinga sig till det. Hon börjar skrika och till slut ger han henne pengar, 1500 kronor han råkar ha i plånboken. Det är för att hon ska sluta skrika, säger han.

Vad som sedan sker finns det fler vittnesmål på. Hotellpersonal kommer till rummet efter att gäster hört kvinnans skrik.

23-åringen försöker fly från platsen men personal och hotellgäster lyckas få ner honom på marken innan man tillkallade polis.

Kvinnans historia om förloppet stämmer väl överens med de skador hon hade i ansiktet och på kroppen. Hotellpersonalens vittnesmål stödjer också hennes berättelse, anser tingsrätten. De bedömer mannens historia som ologisk och inte trovärdig. Bland annat ska han ha haft flera möjligheter att lämna hotellrummet, men inte gjort det.

Tingsrätten anser däremot att ingen av de två historierna om upprinnelsen till misshandeln är sannolik. Istället tror man att det handlar om ett sexköp. I 23-åringens mobiltelefon finns sms där kvinnan skrivit adressen till hotellet och meddelanden som "Come now dear" och "I want you now" "I'm waiting for you". Kvinnans telefonnummer kan kopplas till eskortsajter.

”Det framstår som klart att [de] skulle träffas för en tillfällig sexuell förbindelse”, står det i domen. Att 23-åringen hade med sig kniven och tejprullen till hotellrummet tyder också på att han hade förberett sig för att råna kvinnan.

Malmöbon döms nu av tingsrätten till fängelse i två år följt av utvisning i 10 år. Han ska även betala skadestånd till den nu 26-åriga kvinnan på totalt 24 000 kronor.