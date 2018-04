Dalaplan släpper nytt – gästas av The Nomads och Wilmer X-basist

Malmöbandet Dalaplan har bytt medlemmar och blivit ett sjumannaband. Under de senaste månaderna har de spelat in ett tjugotal låtar i sin replokal – och gästas av medlemmar från garagerockbandet The Nomads och Wilmer X. Inom ett år väntar, inte bara ett, utan två skivsläpp.