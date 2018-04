Fantasifull, högklassig och personlig jazz

Squirrel Nut Zippers ALBUM. Beasts of Burgundy

Ibland kan jag tycka lite synd om dagens jazzmusiker.

Vad säger att en skicklig instrumentalist också kan skriva bra låtar?

Och hur många nya versioner av de välkända gamla standardmelodierna orkar vi lyssnare ta till oss?

En hel del jazzartister kläms mellan dessa Skylla och Karybdis. Ett resultat är en rätt strid ström av skickligt gjorda, men måttligt engagerande album.

Det hjälper inte direkt att långa och högklassiga musikerutbildningar inte automatiskt skapar musi­kanter med ett personligt musikaliskt språk och en skarp artistprofil.

Så vi behöver sannerligen artister som Squirrel Nut Zippers och Owen Broder. Folk som är skickliga kompositörer och idérika arrangörer och låtsnattare.

Squirrel Nut Zippers startades 1993 av bland andra Jimbo Mathus (gitarrist/trombonist/sångare) och hamnade helt rätt i ny­suget efter swingdans och lindy hop.

Bandet som tog sitt namn efter en tidnings­artikel om en hembrännare i ett träd (se Wikipedia) har nu släppt första plattan med nya originallåtar på arton år.

"Beasts of Burgundy" skapades som en hyllning till New Orleans och har den stans jazztraditioner i botten. Men här dyker också alla möjliga andra musikstilar och rytmer som färgat och färgats av New Orleans upp.

Plus myterna, voodoomystiken och olika klassiska showfenomen.

I persongalleriet urskiljer vi Karnival Joe from Kokomo och The Circus Queen from New Orleans.

Den super­professionella gruppen blåser genom Mathus välskrivna låtar med en på samma gång slickad och ruffig stil. Leveransen är seriös och driven och samtidigt halsbrytande och avspänd som en axelryckning.

Jävlar­anamma, glimten i vildögat och en lätt galenskap har flera fingrar med i spelet. Trycket och svänget bäddar för ett intensivt dansparty.

Owen Broder, saxofonist och kompositör, är en katt med liknande mentalitet, men annan sorts päls. Broders nya album "Heritage" ingår i hans American Roots Project och ifall den titeln klingar lite pretentiös, så låt inte det bli ett hinder framför själva musiken.

Broder har dels skrivit nytt, dels lånat klassiker som "Jambalaya" och "Wayfaring stranger", och vill med varje spår lyfta fram en genre inom amerikansk traditionsmusik — bluegrass, spiritual, tidig blues, etc.

Här möter en jazzgrupp Sara Caswells blixtrande och bitvis bluesgrass­inpyrda fiol och man förs helt utan gupp mellan genrerna, som ofta också jobbar parallellt.

Musik som skapats och mixats ihop med fantasi, lyhördhet, melodikärlek och vasst arrangerande och spelas i den högsta divisionen. En tidig, stark kandidat till Årets bästa-listan.

