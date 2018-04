Malin Åkerman: "Gör inte bara komedier"

Malin Åkerman är aktuell som aldrig förr. På tv syns hon i "Billions", i sommar ska hon göra en av huvudrollerna i Tomas Ledin-filmen och just nu är hon bioaktuell mot Dwayne "The Rock" Johnson i actionfilmen "Rampage". – Jag är "the villain". Det är kul att visa att jag inte bara gör komedier, säger hon till TT i telefon från hemmet i Los Angeles.

I "Rampage – big meets bigger" spelar Dwayne Johnson en forskare som är god vän med en mycket intelligent gorilla. Men ett genetiskt experiment går fel, gorillan växer till jättestorlek och börjar gå bärsärkagång. Ska Johnsons forskare lyckas rädda staden och samtidigt se till att hans gorillavän inte dödas?