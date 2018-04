Sarah Klang och Tomas Andersson Wij är båda klara för sommarens Trästockfestival i Skellefteå. Det är även Flora Cash och The Dahmers, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Klang slog igenom med dunder och brak med debutalbumet "Love in the milky way" tidigare i år. Andersson Wij släppte senaste skivan "Avsändare okänd" i februari.

Sedan tidigare är även Tove Styrke och Pale Honey klara för Trästock, som äger rum den 20–21 juli.