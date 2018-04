Trump: "Gör er redo, Ryssland"

Omvärlden håller andan sedan alla förslag på utredningar om den misstänkta kemvapenattacken i Syrien röstats ned i FN:s säkerhetsråd. Varken Frankrike eller USA utesluter en militär insats för att straffa al-Assad – men Ryssland höjer ett varningens finger.

Hoten från Moskva tycks inte imponera på USA:s president Donald Trump.

Trump fortsätter med att kalla den syriske presidenten Bashar al-Assad för "ett gasmördande djur som mördar sitt folk och njuter av det".

Nedröstningen av två ryska och ett amerikanskt förslag i säkerhetsrådet får en eventuell fransk eller amerikansk attack mot Syrien att framstå som mer sannolik. Både USA:s president Donald Trump och hans franske kollega Emmanuel Macron har uttryckt att de inom kort kommer att fatta beslut om hur de ska gå vidare.

– Vårt beslut kommer inte att rikta in sig på regimens allierade eller attackera någon annan, utan snarare attackera regimens kemiska anläggningar, säger Macron, som samtidigt understryker att han inte vill se en eskalering av situationen.

Rysslands ambassadör i Libanon Alexander Zasypkin säger till Hizbollahs tv-kanal al-Manar att alla amerikanska robotar som avfyras mot Syrien kommer att skjutas ned, samt att de platser varifrån de avfyrats kommer att attackeras.

Källor uppger för AFP att syriska styrkor förbereder sig på att ett anfall är nära förestående, och flera medier rapporterar att syriska flygplan flyttas till den ryska basen vid Latakia, möjligtvis för att undvika att bli utslagna i en attack.

Samtidigt uppmanar den europeiska flygkontrollmyndigheten Eurocontrol flygbolag att vara försiktiga i östra Medelhavet, då robotar kan komma att skjutas upp.

USA sköt för ett år sedan kryssningsrobotar mot en flygbas i Syrien som hämnd för att regimen använt kemiska vapen. En jagare uppges befinna sig i Medelhavet inom skjutavstånd mot Syrien. Den förra attacken fick dock ingen större effekt på den syriska stridskapaciteten – mindre än ett dygn efter attacken ska stridsflyg ha lyft från basen igen. Den här gången gör amerikanska experter bedömningen att en kraftigare insats behövs.

Men att skicka stridsflyg anses riskfyllt, eftersom Syrien har luftvärnskapacitet, möjligtvis ryska S-400-batterier.

– Det finns spänningar mellan å ena sidan önskan att göra något större än förra gången, å andra sidan presidentens tydliga önskan att inte fortsätta vara inblandad i långsiktiga insatser, säger Michèle Flournoy, statssekreterare i försvarsdepartementet under tidigare president Barack Obama, till The New York Times