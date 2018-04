Zuckerberg grillades i fem timmar i senaten

Fakta

Cambridge Analytica är ett amerikanskt dotterbolag till brittiska Strategic Communication Laboratories (SCL).

Enligt Facebooks beräkningar kan uppgifter från uppemot 87 miljoner Facebookanvändare ” varav majoriteten, uppskattningsvis drygt 70,6 miljoner, i USA” hamnat hos Cambridge Analytica utan att användarna vetat om det. Företaget fick del av uppgifterna via en speciell app.

Cambridge Analytica hävdar att det handlar om data från max 30 miljoner människor.

Enligt USA:s federala valkommission anlitade Trumpkampanjen Cambridge Analytica i juni 2016 och betalade över 6,2 miljoner dollar (motsvarande nära 51 miljoner kronor) för dess tjänster.

Cambridge Analytica lade 2014 också in långtgående frågor om Rysslands president Vladimir Putin i opinionsundersökningar till amerikanska fokusgrupper. Det handlade om allt från Putins popularitet till rysk expansionism.

