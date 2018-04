Elever på Latinskolan överraskades i matsalen – vann 10 000 i reportertävling

De trodde att något allvarligt hänt på skolan när lektionen avbröts. Men i matsalen väntade en check på 10 000 kronor som tilldelades tre elever för deras film om second hand.

Blåsinstrument välkomnade klass SA16B på Malmö Latinskola när de skickades ner i matsalen vid lunchtid på torsdagen. Där avslöjades det att tre av skolans elever vunnit tävlingen Unga reportrar som anordnas av Håll Sverige Rent.

– Jag trodde att det hade varit en stöld på skolan eller något. Personalen sa att det var allvarligt, säger Adam Tengwall.

Han är en av personerna bakom det vinnande bidraget ”The Second Hand Man”. Det är en film som han tillsammans med Isabella Joines och Rami Bouakaz skapat under titeln ”En minut Malmö” där olika Malmöbor presenteras i filmer på en minut.

– Det finns en förlaga i Youtube-kanalen ”60 Sec Docs” som vi har tittat på för att se hur de har gjort där, säger Sara Böök som undervisar klassen i medieämnen.

Temat vid val av intervjupersoner har varit hållbar textil – ett tema som fungerar bra i Håll Sverige Rents reportagetävling där elever har möjlighet att undersöka hållbarhetsfrågor och göra egna reportage.

Håll Sverige Rent har nominerat bidrag i kategorierna artiklar, foto och film och det är sedan en jury bestående av bland annat journalister som utsett vinnarna. I deras motivering till totalsegern, som Pia Linghede från Håll Sverige Rent läste upp från scenen i matsalen, står det bland annat att ”Filmen är originell och inspirerande med en enkel och genial form.”

– Jag blev chockad och hade inte förväntat mig detta alls. Vi visste att vi var nominerade men jag tänkte att det var många bidrag och jag trodde inte att vi hade någon chans, säger Isabella Joines.

Det var hon som hade koll på second hand affären där de hittade gruppens intervjuperson Stefan Vahlin. Alla gruppmedlemmar fick klippa ihop sin version av filmen och det är den version som Isabella Joines ligger bakom som nu har vunnit pris.

– Jag hade en baktanke om att filmen skulle vara ungdomlig och att det skulle vara mycket musik i bakgrunden för att få rätt känsla, säger hon.

Gruppens tredje medlem, Rami Bouakaz, missade prisutdelningen helt och hållet.

– Jag var på Mc Donalds men jag kom när de ringde, säger han.

Genom segern i den svenska tävlingen kommer filmen ”The Second Hand Man” nu också att vara med i den internationella tävlingen Young Reporters for the Enviroment med bidrag från 34 andra länder.