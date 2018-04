Hur svårt ska det vara att parkera vid sjukhuset utan att få böter?

Jag och min mor (84 år) skulle till sjukhuset och besöka sjuklig far, hade en läkartid att passa.

Naturligtvis finns det ingen parkering i närliggande område på sjukhuset eller på Pildammsvägen, eller andra gatuparkeringar. P-huset på Sus är inget alternativ, för långt att gå. Däremot hittar vi en större parkering vid tennishallen på Pildammsvägen 12. Toppen. Många platser lediga och nära till sjukhuset.

Parkerar och går därefter för att betala. Hittar ingen automat för mynt eller kort. Där finns en stor skylt – använd din mobil! Men vad gör man om man inte har en mobil? Jag har ingen mobil, kan alltså inte betala vilket innebär att jag får böter på 400 kronor. Det blir ett dyrt sjukhusbesök.

Jag kan säga att jag känner mig kränkt som Malmöbo över att andra ska bestämma över mig att jag ska ha en mobil. Jag vill inte ha en smartphone och göra affärer över appar. Dessutom gå runt med en mobil som är stöldbegärlig. Vart tog min valfrihet vägen?

Jag vet att det finns fler av denna typ av parkeringar, men då finns andra valmöjligheter i närheten. Just nu är parkeringsmöjligheterna på Sus under all kritik. Finns för få valmöjligheter och antal platser.

Inger Nilsson