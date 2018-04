Kalla till landslaget – tar med sig Ingesson

Charlotte Kalla återvänder till skidlandslaget. Skälet är att hon får med sig Magnus Ingesson, som blir ny damtränare. – Det var en förutsättning, säger Kalla. Rikard Grip fortsätter men byter titel från förbundskapten till landslagschef.

Kalla har tränat på egen hand tillsammans med personliga tränaren Magnus Ingesson de senaste två säsongerna. Nu har landslagsledningen hittat en plats för Ingesson som damtränare, och då ser Kalla inget hinder för att återvända till skidlandslaget.

Både Kalla och Ingesson fanns på plats i centrala Stockholm när Svenska skidförbundet presenterade delar av den nya landslagsorganisationen.

– Det här blir möjligt nu när Magnus kommer att träda in som damtränare. Den helheten, från träningsåret och in i tävlingssäsongen, kommer att bli väldigt bra för mig och de andra brudarna. Sedan ser jag fram emot att få hänga med det här härliga gänget under träning och tävling och ute på läger, säger Charlotte Kalla.

Det var ett krav från hennes sida att Ingesson skulle tas in i organisationen för att hon skulle börja träna med landslaget igen.

– Ja, det var en förutsättning.

Ingesson ersätter Ole Morten Iversen och Johan Granath på damsidan, som båda väljer att inte fortsätta. Detsamma gäller herrtränarna Ola Ravald och Lars Selin.

– Det har varit en lite speciell situation där alla tränares kontrakt har gått ut efter den här säsongen. Men jag har sett det som en möjlighet att se över och utvärdera organisationen, säger längdchefen Johan Sares.

Rikard Grip fortsätter i landslaget men byter titel från förbundskapten till landslagschef. Han kommer förmodligen att jobba mer övergripande mot alla landslag, och inte enbart mot den främsta träningsgruppen.

Grip är glad att ha fått in Magnus Ingesson, som tillsammans med vallachefen Urban Nilsson blir de första pusselbitarna i hans nya, ännu inte färdigställda, landslagsorganisation.

– Han bidrar med mycket. Han har en oerhörd erfarenhet som tränare under lång tid, det blir en väldigt kort startsträcka, säger Rikard Grip.