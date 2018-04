Svenska Akademien samlas i Börshuset

För första gången sedan tre ledamöter – Peter Englund, Kjell Espmark och Klas Östergren – valde att lämna sina stolar i Svenska Akademien i fredags samlas de återstående ledamöterna just nu i Börshuset i Gamla Stan i Stockholm. Ingen av dem ville ge några kommentarer på väg in till mötet, men Kristina Lugn berättade att elva punkter ska avhandlas under sammanträdet.

Ett stort pressuppbåd samlades utanför Börshuset när Svenska Akademiens ledamöter en efter en anlände på torsdagseftermiddagen. Men ingen ville berätta exakt vad som står på dagens agenda.