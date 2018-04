Vinstlyft för Blackrock

Blackrock, världens största kapitalförvaltare, redovisar ett oväntat starkt resultat för årets första kvartal.

Nettovinsten steg till 1,09 miljarder dollar, 6:68 dollar per aktie, under kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 859 miljoner dollar, 5:21 dollar per aktie, ett år tidigare.

Exklusive engångsposter blev vinsten 6:70 dollar per aktie, vilket kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 6:39 dollar per aktie.

Omsättningen lyfte 16 procent till 3,6 miljarder dollar.

Blackrock förvaltade kapital för 6 320 miljarder dollar vid utgången av kvartalet.