Nystartade scenkonstkollektivet Fördärvet gjorde sitt intåg på Malmös teaterscen i samband med Teaterns dag i mars. Nu ställer de till med en egen scenkonstfest där olika konstnärer bjuds in att tolka temat ”frutti di mare”.

– Vi vill att det ska vara en helhetsupplevelse. Det låter klyschigt men vi vill lansera de här scenkonstfesterna som något man inte sett tidigare i Malmö. Man ska kliva in i rummet – och då kliver man in i ”frutti di mare”. Allt vi gör är ett konstnärligt val: från glaset du dricker ur till färgen på väggarna, säger Fredrika Vilselius, en av Fördärvets fyra konstnärliga ledare.

Gruppen startade i november förra året. Flera av medlemmarna pluggar konceptuell scenkonst och teaterns teori och praktik på Teaterhögskolan tillsammans. I februari flyttade de in i lokalen på Norra Grängesbergsgatan 26 där de nu ska arrangera scenkonstfest.

Målet är att vara en plattform där både kända och oetablerade scenkonstnärer kan synas och skapa fritt.

– Vi kliver ifrån den klassiska skolan där allt ska ha en mening. Vi vill vara en lekplats för vuxna där vi tillåter oss att vara fjantiga, säger Fredrika Vilselius.

– Jag tror att Malmö hungrar efter den typen av plattform, lägger hon till.

Under Teaterns dag den 10 mars gjorde de ett projekt där olika scenkonstnärer bjöds in till att på valfritt sätt tolka begreppet ”the cake”. Vem som helst fick chansen att sätta ihop ett eget kortare verk att framföra under kvällen.

På scenkonstfesten den 4 maj är temat ”frutti di mare”. Totalt kommer uppemot 20 verk av ett tiotal konstnärer att ta plats i lokalen.

– Precis som förra gången kommer vi att ha ett öppningsperformance av oss i Fördärvet. Vi öppnar kvällen med ett dansperformance om Venus födelse, säger Fredrika Vilselius.

Utöver det väntar såväl bildkonst som monologer, ljudinstallationer och tematisk dekor.

Den 27 april gör Fördärvet ett performance på Panora under Malmö Queer Film Festival. Efter scenkonstfesten den 4 maj väntar en dansföreställning som Fördärvet sätter upp tillsammans med utomstående konstnärer och dansare.