Fisk och sushi – här är Västra hamnens nya restauranger

Riannas by the sea har blivit Sea Side. Salad & Sushi öppnar snart. Dessutom öppnar snart Spill och Vespa Grande. Det händer en hel del nytt på krogfronten i Västra hamnen i Malmö.

Lägger man dessutom till de hyfsat nya restaurangerna Sakura sushi, Steveus Café och Dominos på Västra Varvsgatan samt ställena kring Masttorget så ser man att restaurangutbudet i Västra hamnen har förändrats en hel del det senaste året.

Snart öppnar ännu en restaurang vid Masttorget. Restaurangerna Curry Republik, Torget, Salads & Smoothies, Subway och Mast Square får nu sällskap av Salad & Sushi som öppnar nu i april. Salad & Sushi finns idag vid Svågertorp och Värnhem och detta blir deras tredje restaurang där de serverar sushi och sallader.

De senaste åren har Riannas by the Sea funnits i lokalerna vid växthusbubblan vid Scaniaplatsen. Där låg tidigare restaurangen Aroma. Men i höstas stängde Riannas by the Sea och vid årsskiftet tog Amed Filiz över verksamheten. Under början av året hade han stängt för renovering, men nu är nya Sea Side igång.

– Vi öppnade 1 mars, men skyltarna kom först i veckan så det är först nu som det syns att restaurangen heter Sea Side, säger ägaren Amed Filiz.

Amed Filiz bor i Hässleholm och har tidigare drivit pizzeria och restaurang där, men det här är första gången han satsar på en ”lite lyxigare restaurang”.

– Min svåger jobbade här förra sommaren och på så sätt fick jag höra av de förra ägarna ville sälja. Nu tänker vi satsa på litet mer kvalitet. Lite mer fisk och havsmat. Men det blir också en bredare meny än tidigare, säger Amed Filiz.

Sea Side-lokalen är idag uppdelad i två. Den större delen tar 70 sittande och den mindre med utsikt mot havet har 30. Men framför allt har de en stor uteservering mot havet med 80 sittplatser.

– I sommar ska vi ha mer aktiviteter där med en bar och cocktailbartender, säger Amed Filiz.