Klubbarna och övergångarna i damallsvenskan

Djurgården

Säsonger i damallsvenskan: 23 (med årets)*.

SM-guld: 2 (2003, 2004)**.

Placering 2017: 6.

Tränare: Joel Riddez.

Nyförvärv: Ingibjörg Sigurdardóttir, Breidablick, Malin Diaz, Eskilstuna, Irma Helin, Linköping, Fanny Andersson, Kif Örebro, Evelina Finndell, AIK, Wilma Sjöholm, Gamlakarleby, Jenna Hellstrom, Rosengård, Portia Boakye, Ferencváros, Ingrid Ryland, Avaldsnes.

Förluster i urval: Johanna Rytting Kaneryd, Rosengård, Hallbera Gisladóttir, Valur, Madeleine Stegius, AIK, Lisa Moazzeni, do, Sandra Lindkvist, do, Annika Kukkonen, Sunnanå (som tränare), Katrin Schmidt, slutar.

Eskilstuna

Säsonger i damallsvenskan: 5 (med årets).

SM-guld: 0.

Placering 2017: 3.

Tränare: Jonas Björkgren (ny).

Nyförvärv: Julia Tunturi, TPS, Molly Menchel, Lugano, Felicia Karlsson, Piteå, Brianne Reed, Kvarnsveden, Sonia Okobi, Vittsjö, Lisa Dahlkvist, Kif Örebro.

Förluster: Olivia Schough, Göteborg, Nathalie Björn, Rosengård, Fiona Brown, Rosengård, Malin Diaz, Djurgården, Cornelia Baldi Sundelius, Kif Örebro, Elin Wahlström, AIK, Ingrid Schjelderup, Fiorentina.

Göteborg

Säsonger i damallsvenskan: 23 (med årets).*

SM-guld: 0.

Placering 2017: 8.

Tränare: Marcus Lantz (ny).

Nyförvärv: Christen Press, Houston, Olivia Schough, Eskilstuna, Julia Roddar, Kvarnsveden, Loes Guerts, Paris Saint-Germain, Emma Koivisto, Honka

Förluster: Fanny Lund, Kungsbacka, Ebba Handfast, do, Elin Landström, Linköping, Maja Göthberg, Kif Örebro.

Hammarby

Säsonger i damallsvenskan: 27 (med årets).

SM-guld: 1 (1985).

Placering 2017: 7.

Tränare: Ann-Hélen Grahm (ny).

Nyförvärv: Kelly Conheeney, Sky Blue, Elise Kellond Knight, Potsdam, Caroline Forsgren, Älvsjö, Emma Jansson, Kif Örebro, Linda Hallin, do, Johanna Lindell, AIK.

Förluster: Therése Boström, Tyresö, Filippa Angeldal, Linköping, Julia Ekholm, Uppsala, Kajsa Sund, Rimbo, Elena Sadiku, slutat.

IFK Kalmar

Säsonger i damallsvenskan: Debutant.

SM-guld: 0.

Placering 2017: Nykomling.

Tränare: Jonas Walfridsson.

Nyförvärv: Tove Enblom, Umeå, Lina Lundqvist, Kvarnsveden, Ifeoma Dieke, Vittsjö, Kristin Haugstad, Vålerengen, Shade Pratt, Stabaek, Ida Strömblad, Kungsbacka,

Förluster: Jonna Andersson, Lidköping, Sofia Olsson, Asarum, Lisa Malmström, Färjestadens GoIF, Valerie Carlson, do, Ida Andersson, do, Camilla Näslund, do.

Kristianstad

Säsonger i damallsvenskan: 20 (med årets).*

SM-guld: 0.

Placering 2017: 5.

Tränare: Elisabet Gunnarsdottir.

Nyförvärv: Josefine Rybrink, Kungsbacka, Saga Jontoft, Åhus.

Förluster: Lorca van de Putte, Bristol City, Rebecka Holm, Kif Örebro, Johanna Henriksson, Apollon Limassol, Diellza Mustafa, Åhus.

Limhamn/Bunkeflo

Säsonger i damallsvenskan: 2 (med årets).

SM-guld: 0.

Placering 2017: 9.

Tränare: Otto Persson.

Nyförvärv: Kreeta-Liisa Yli-Säntii, Växjö, Maria Møller Thomsen, Odense, Amanda Kander, Borgeby, Hanna Terry, Kif Örebro, Jenny Egeriis, Skurup, Rakel Hönnudóttir, Breidablick

Förluster: Naja Bahrenscheer, BSF, Simone Rydahl Jørgensen, do, Cecilia Pedersen, do, Iina Salmi, Rosengård (lån avslutat), Nellie Lilja, do, Josephine Frigge, do.

Linköping

Säsonger i damallsvenskan: 18 (med årets).*

SM-guld: 3 (2009, 2016, 2017).

Placering 2017: 1.

Tränare: Marcus Walfridson (ny).

Nyförvärv: Hilda Carlén, Piteå, Elin Landström, Göteborg, Filippa Angeldal, Hammarby, Natasha Dowie, Boston.

Förluster: Cajsa Andersson, Piteå, Claudia Neto, Wolfsburg, Kristine Minde, do, Irma Helin, Djurgården, Sara Olai, Ljusdal, Jonna Andersson, Chelsea.

Piteå

Säsonger i damallsvenskan: 9 (med årets).

SM-guld: 0.

Placering 2017: 4.

Tränare: Stellan Carlsson.

Nyförvärv: Cajsa Andersson, Linköping, Selina Henriksson, Umeå, Jocelyn Blankenship, Orlando, Johanna Antti, Assi, Andrea Norheim, Lyon

Förluster: Hilda Carlén, Linköping, Felicia Karlsson, Eskilstuna, Lotta Ökvist, Boston, Frida Abrahamsson, Kif Örebro, Hanna Pettersson, slutar, Josefin Johansson, uppehåll pga graviditet.

Rosengård

Säsonger i damallsvenskan: 31 (med årets).*

SM-guld: 10 (1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015).

Placering 2017: 2.

Tränare: Jonas Eidevall (ny).

Nyförvärv: Johanna Rytting Kaneryd, Djurgården, Nellie Lilja, LB07, Josephine Frigge, do, Nathalie Björn, Eskilstuna, Fiona Brown, do, Lisa-Marie Karlseng Utland, Røa.

Förluster: Anita Asante, Chelsea, Sophie Sundqvist, Brøndby, Erin McLeod, USV Jena, Ella Masar McLeod, Wolfsburg, Jenna Hellstrom, Djurgården, Andrea Celeste Thorisson, Kungsbacka, Iina Salmi, PK-35 Vantaa, Lina Nilsson, slutar

Vittsjö

Säsonger i damallsvenskan: 7 (med årets).

SM-guld: 0.

Placering 2017: 10.

Tränare: Matthew Ross (ny) och Tomas Mårtensson.

Nyförvärv: Ebba Axelsson, Bromölla, Michelle De Jongh, Kif Örebro, Kajsa Lind, Glimåkra, Lorina White, Stjarnan

Förluster: Ifeoma Dieke, IFK Kalmar, Sonia Okobi, Eskilstuna,

Växjö

Säsonger i damallsvenskan: Debutant.

SM-guld: 0.

Placering 2017: Nykomling.

Tränare: Pierre Fondin (ny).

Nyförvärv: Moa Edrud, Holmalund, Katlynn Fraine, Avaldsnes, Jennie Nordin, Vålerengen, Elin Åkerman, IK Uppsala.

Förluster: Kreeta-Liisa Yli-Säntti, LB07, Courtney Strode, Kif Örebro, Meleana Shim, Houston, Ashley Thompson, klubb ej klar, Elin Ellman, Morön.

* Inräknat, under andra föreningsnamn, är: för Djurgården: Djurgården/Älvsjö 2003–2006; för Göteborg: Landvetter 1996–1999 och Koppbarbergs/Landvetter 2000–2004; för Kristianstad: Wä IF 1990–1998 och Kristianstad/Wä 1999–2001; för Linköping: BK Kenty 1998–2002; för Rosengård: Malmö FF 1988–2006 och LdB FC Malmö 2007–2013.

** Älvsjö tog fem SM-guld 1995–1999 innan klubben blev en del av Djurgården/Älvsjö och senare införlivades i Djurgårdens IF.

Källor: Svenska fotbollförbundet, spelare12.com, soccerway.com.