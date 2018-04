Day Or Night In till Olympiatravet

Day Or Night In är klar för Olympiatravets final om två veckor. På lördagen vann han det tredje uttagningsloppet, i V75, som också var L.C. Peterson-Broddas minne.

Tränaren och kusken Johan Untersteiner var påtagligt nöjd efter storloppssegern på Jägersro.

– Vi spände bågen och valde Olympiatravet, skönt att det lyckades, sade han.

Day Or Night In lyckades komma förbi värsta hotet Dante Boko i ingången till första kurvan. Därmed var mycket vunnet.

– Jag hade bestämt mig för att ladda från början och den satsningen gick ju hem, även om det inte var några stora marginaler. ”Ludde” (Kolgjini) kom upp utvändigt med Dante Boko och tryckte på under slutvarvet. Det gick väldigt fort på sista långsidan men jag var aldrig riktigt orolig, jag hade mycket i tömmarna hela tiden och det blev ju rätt så säkert, sade Untersteiner.

Day Or Night In vann på 1.11,7 över 2 140 meter autostart. Han avslutade sista kilometern på lite under 1.10.

En mycket bra prestation av vinnaren.

– Han gjorde ett par starter på Vincennes i vintras och jag tycker att hästen har blivit bättre efter det. Han har släppt till nu på ett bättre sätt och jag är verkligen nöjd med båda hans segerlopp i år.

Day Or Night In provade voltstart på Vincennes men det funkade inte alls. Han är mycket svår från början och det blev galopp. Men med bilstart är han som ett lås från början, det visade han inte minst i dag då han öppnade väldigt bra.

Dante Boko fullföljde starkt som tvåa och det är stor chans att han bjuds in till olympiatravsfinalen på Åbytravet.

– Dante Boko kan absolut få ett wild card till finalen. Han gjorde ett jättebra lopp som tvåa och jag talade med Kolgjini efteråt som var intresserad. Men vi skulle pratas vid nästa vecka, sade Åbys sportchef Jon Walter Pedersen.

Under lördagen bjöd ha in Ringostarr Treb.

– Vi jobbar med den franske hästen Dijon. Han startar i Italien på söndag och vi får avvakta det loppet. Sedan har vi ett uttagningslopp kvar i Umeå nästa lördag. Förutom Dante Boko var Queer Fish en bra tvåa förra helgen på Solvalla bakom Zenit Brick och han är aktuell för en inbjudan.

Olle Rols fick segerraden om sex raka V75-segrar bruten i den sjätte avdelningen. Han var utan chans mot Rajesh Face, körd av Lutfi Kolgjini, som forcerades till tät på första långsidan.

Rajesh Face spänstade undan i spets till enkel seger på 1.12,0. Femåringen har enorm kapacitet och Kolgjini vill tävla i Nordamerika redan i höst.