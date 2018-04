Peter Fällmar Andersson: ”Ett fantastiskt gräv lyser upp hela rummet”

När är grävet klart?

Den schweiziske konstnären Alberto Giacometti sökte livet igenom den punkt då verket hade nått sin fullbordan, den punkt då dess skapare kunde acceptera att det skulle möta betraktarnas ögon. Han ställdes om och om igen inför konstnärens ständiga plåga och fråga: är jag klar nu – eller nu? Grävande journalister vet allt om detta. När har vi tillräckligt för att kunna publicera? Är det vattentätt? Riskerar vi att bli tvåa på bollen om vi väntar? Kan vi dra det längre? Har vi råd att fortsätta?

I helgen möts 600 grävande journalister på Helsingborg Arena. På Gräv 18-invigningen talar Michael Rezendes, reporter på The Boston Globe. Genom Tom McCarthys filmatisering "Spotlight", titeln är namnet på Globes grävgrupp, har Rezendes och hans kollegor redan inlemmats bland de ikoniska murvlarna. Filmen, en lågmäld sak om journalistiskt slitgöra, berör Giacomettis smått existentiella fråga. När är vi klara? Spotlight-gänget nöjde sig inte med att avslöja en katolsk präst som ett sexuellt rovdjur utan gick vidare och lyckades visa på hur den katolska kyrkan under lång tid skyddat sina pedofiler – ett åttiotal präster bara i Boston. Under lördagen föreläser Michael Rezendes om vikten av att vårda muntliga källor, om de människor som i regel är en förutsättning för ett lyckat gräv: de med modet att berätta. Spotlight gav inte kyrkans män en chans att två sina händer – hela systemet var ju ruttet.

I mindre skala är det vad Matilda Gustavsson på Dagens Nyheter har gjort med sitt grävjobb om den Svenska Akademien närstående "Kulturprofilen". Gustavsson, som också deltar på Gräv 18, stannade inte vid det enskilda vittnesmålet utan samlade arton berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp som visade på ett långvarigt och systematiskt beteende. Publiceringen bröt en tystnad, visade på en struktur, satte en institution i gungning och fick en statschef att börja tala om att se över 230 år gamla stadgar. När Sture Allén, tidigare ständig sekreterare, ojar sig om pressens illvilja har allmänheten redan fått se den struktur Gustavsson blottlade – och Allén blir en rättshaverist.

Ett bra gräv släpar ut den ljusskygge ur skuggorna. Ett fantastiskt gräv lyser upp hela rummet.