De asylsökande blir färre – andelen ensamkommande barn ökar

Antalet asylsökande som kommer till Sverige ligger just nu på den lägsta nivån sedan 2005. Samtidigt ökar andelen ensamkommande. Vart fjortonde asylsökande är numera ett ensamkommande barn. Enligt gränspolisen är en stor del av dem marockanska gatubarn.

Några ensamkommande barn anländer till Hyllie station i Malmö. Bilden är tagen i november 2015. Bild: John Alexander Sahlin/TT

Under årets första tre månader sökte 5 149 personer asyl i Sverige. Så låg har asylinströmningen bara varit vid två tidigare tillfällen under 2000-talet – under första kvartalet 2000 och 2005.