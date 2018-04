Effektivt IFK Norrköping vände och vann

Alexander Jakobsen var tillbaka i positionen där han tycker att han passar bäst och bidrar mest. Som anfallare. Med ett mål och ett målpass såg han till att IFK Norrköping gjorde 3–1 på Kalmar FF.

Jordan Larsson, bänkad för första gången i årets serie, kom in och prickade in 3–1-bollen på tilläggstid.

Hans första allsvenska mål för klubben.

– Jag känner ren glädje. Fantastiskt att komma in och avgöra matchen. Inte kul att sitta på bänken, men vi har många bra spelare och ska rotera och jag fick komma in och visa vad jag kan, säger Larsson till C More.

Ett snyggt slut som också effektivt maskerade att riktigt så övertygande var inte den kollektiva prestationen.

Kalle Holmberg, fjolårets allsvenske skyttekung tillsammans med Djurgårdens Magnus Eriksson, gick på klubbens hemsida ut och önskade sig en "bra match över 90 minuter".

En sådan har han saknat hittills i år.

En uppfattning Holmberg inte är ensam om. IFK Norrköping har värvat friskt, men att få ihop individer till en fungerande enhet tar tid. Och där är inte laget än. Snarare en bit från något som liknar en någorlunda färdig produkt.

Det kunde ha slutat illa mot Nanne Bergstrands Kalmar FF – som kom till Östgötaporten utan både Rasmus Elm och Erton Fejzullahu i truppen.

Målvakten Isak Pettersson krokade i Eric Smith och drattade på ändan medan Chima Akas hörna var på väg in i straffområdet.

Viktor Elm kunde utan större bekymmer nicka Kalmar till ledning redan efter nio minuter.

I nästa anfall skickade Melker Hallberg en boll strax utanför och tog sig för pannan efter en miss som fick avgörande betydelse – för bara några sekunder senare serverade David Moberg Karlsson Alexander Jakobsen en öppnande passning.

Dansk-egyptiern – för dagen anfallare efter två inledande allsvenska matcher som mittfältare – rullade in kvitteringen.

– En mycket bra passning. David ser mig och det är något vi tränar på, sade Jakobsen till C More i halvtid.

Han betalade tillbaka redan 30 sekunder in i andra halvlek. Norrköping vann bollen på mittplanen, Jakobsen hittade Moberg Karlsson i djupled och så var det 2–1.

Så långt i matchen hade Isak Pettersson reflexräddat en klackspark från Tobias Eriksson och mest varje gång var det oroligt i Norrköpings försvar när Kalmar fick frisparkar och hörnor.

Mycket av Norrköpings spel bygger just nu mer på inspiration, individuell skicklighet och stundens ingivelse än klara strukturer.

Offensivt gav det utdelning, defensivt kunde det lika gärna ha kostat poäng. Romario hade en boll i ribban via Petersson och Papa Dioufs nick var inte långt från att ge 2–2 åt ett Kalmar FF som ser betydligt stabilare ut än förra året.

– Vi skapar tillräckligt för att få poäng, säger Nanne Bergstrand till C More.

Jens Gustafssons Norrköping har tagit sju av nio poäng utan att nå den där prestationen över 90 minuters som Holmberg pratade om.

Ett styrkebesked i sig.