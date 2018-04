Handgranat kastades in i villa

En handgranat kastades in i en villa i Köping i natt. Granaten detonerade inte, och en person som befann sig i bostaden hittade den och kunde larma polisen. Polisen bekräftar att det rör sig om en skarp granat.

De första uppgifterna tyder på att granaten kastades in genom ett fönster.

– Det var en person i bostaden som hörde ett ljud och vaknade till. Den personen hittar sedan handgranaten och larmar polisen, säger Johan Thalberg, presstalesperson vid polisens region mitt.

Polisens bombgrupp har bekräftat att det rör sig om en skarp handgranat. Under natten har man säkrat bostaden och sett till att ingen kommit till skada.

– Vi åkte ut och spärrade av villan och ett mindre område omkring villan, sedan utrymdes den. Det är fortsatt avspärrat eftersom det pågår en brottsplatsundersökning, säger Thalberg.

En förundersökning om mordförsök alternativt grovt olaga hot har inletts.

TT: Finns det något känt hot mot personen i villan?

– Det kan jag inte kommentera i nuläget. Just nu arbetar vi med att hämta in information och då tittar man per rutin om det finns någon hotbild mot bostaden eller personen i bostaden, säger Johan Thalberg.

Polisen söker vittnen och iakttagelser till händelsen. Ingen person har gripits.

– Vi tar det här på största allvar och har använt de resurser som vi har. Det kommer vi att fortsätta göra under dagen, säger Thalberg.