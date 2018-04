Stjärnor till Ystad i sommar – jazzfestivalens program klart

Stjärngruppen The Manhattan Transfer, Grammyvinnaren Cécile McLorin Salvant, hyllningar till Lars Gullin, Astrid Lindgren-kompositören Georg Riedel och soluppgångskonsert vid Ale stenar – det är några av de spelningar som väntar när Ystad jazzfestival arrangeras i augusti.

Mellan den 1-5 augusti fylls Ystads gator av jazziga toner. Nu står det klart vilka artister som kommer till årets festival.

Totalt uppträder drygt 200 artister från hela världen under de fem dagarna. Bland de internationella stjärnorna finns namn som bandet The Manhattan Transfer, pianisten Monty Alexander, sångerskan Youn Sun Nah, pianisten och kompositören Omer Klein och sångerskan Cécile McLorin Salvant, som nyligen vann en Grammy för sitt senaste album ”Dreams and daggers”.

Bland de svenska namnen finns artister som trumpetaren Jan Allan, Astrid Lindgren-kompositören Georg Riedel, Merit Hemmingson, Jan Lundgren och Elin Larsson.

På programmet syns flera punkter som sticker ut: bland annat en soluppgångskonsert vid Ale stenar med den norske trumpetaren Nils Petter Molvær.

Dessutom ska saxofonisten och jazzmusikern Lars Gullin, som i år skulle ha fyllt 90 år, hyllas med en konsert i S:ta Maria kyrka. För musiken står Gunnar Eriksson och den 17 personer starka RilkeEnsemblen tillsammans med Georg Riedel, Jan Allan, Joakim Rolandsson och Mats Eriksson. Tidigare samma dag anordnas en jazzfrukost med en introduktion till Lars Gullins musik.

För festivalens avslutningskonsert på Ystad Arena står delar av den svenska jazzeliten och festivalens internationella gäster. På scenen står Nils Landgren Funk Unit, Jan Lundgren Trio, orkestern Musica Vitae, italienska trumpetspelaren Paolo Fresu, tyska trummisen Wolfgang Haffner och finska saxofonisten Jukka Perko.