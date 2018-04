Rapmusik är ”the black peoples CNN”, sa en gång Chuck D. Det rapparen bör erbjuda, menade han, är ett dagsaktuellt, realistiskt och autentiskt nyhetsflöde från gathörn som annars befinner sig i medieskugga. När årets Pulitzerpris delades ut i New York i måndags kunde man för ett ögonblick tro att Chuck D lyckats få med sig även det traditionella mediaetablissemanget på tanken. CNN fick inte ett enda litet pris men det fick däremot Kendrick Lamar, Los Angeles-rapparen som just nu, och med precis all rätt, är världens mest rosade och prisbehängda.

Nu är det så klart inte som journalist han prisas, utan för förra årets album ”Damn”. Pulitzerpriset må vara mest förknippat med journalistik men det har i själva verket funnits en musikkategori ända sedan 1943. Historisk är Kendrick Lamar främst för att han är den förste rapparen som får det. Tidigare har det uteslutande gått till klassiska kompositörer och jazzmusiker.

I de tunga kategorierna var det som vanligt den traditionella journalistiken som belönades. Bland annat fick New York Times och The New Yorker dela på priset i kategorin ”Public service” för sin rapportering om Harvey Weinstein-skandalen. Också det med all rätt.