Ny tredagarsfestival för barn ska turnera runt i Malmö i sommar

Malmö stad storsatsar på en helt ny gratisfestival för sommarlovslediga barn. Under fem helger i juli/augusti kommer festivalen med arbetsnamnet Big Five att turnera runt i Malmö med hinderbanor, dans, klätterväggar och en mängd andra aktiviteter. Enskifteshagen, Lindängen, Holma, Mellanheden och Mölleplatsen får besök under tre dagar var.