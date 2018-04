Sema bakom Sundsvalls första seger

Poängräddare mot guldfavoriten Malmö FF. Matchhjälte mot Trelleborg. Maic Sema låg bakom Gif Sundsvalls 1–0-seger – och ordnade säsongens första trepoängare.

Sju minuter in i andra halvlek slog Maic Sema till. När Trelleborgs försvarare avvaktade studsen på Dennis Olsson blockerade skott klev 29-åringen resolut in i situationen, tog hand om bollen och tryckte in 1–0-målet bakom målvakten Marko Johansson.