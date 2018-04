Svagare resultat än väntat för Com Hem

Digital-tv-bolaget Com Hem redovisar ett rörelseresultat på 222 miljoner kronor för det första kvartalet 2018, jämfört med ett rörelseresultat på 232 miljoner kronor motsvarande period 2017. Marknadens förväntningar var ett rörelseresultat om 250 miljoner kronor.

Den underliggande vinsten, enligt måttet ebitda, var 738 miljoner kronor, jämfört med 712 miljoner kronor ett år tidigare. Det kan jämföras mot analytikernas förväntade 735 miljoner kronor i underliggande vinst, enligt en Reuters-enkät.

Omsättningen uppgick till 1 784 miljoner kronor, upp från 1 757 miljoner ett år tidigare.

"Med stöd av produktförbättringar under 2017 som till exempel utökat utbud av tv-kanaler, mer on demand-innehåll och uppgraderade bredbandshastigheter genomfördes prisjusteringar i Com Hem-segmentet med framgång under kvartalet", kommenterar vd Anders Nilsson i delårsrapporten.