Under vuxenvärldens radar lär barnen sig hur det funkar i nätets kloaker

Pappan till en flicka i femte klass skriver i Sydsvenskan att föräldrarna ska fostra sina barn bättre och lära dem hur man behandlar varandra. Jag håller helt med. Elin Österberg ser ur perspektivet ”barn gör rätt om de kan” och att vi alla har ett ansvar. Jag håller helt med henne också.

Men det finns saker som kan stå vägen för dessa vällovliga tankar. Saker som dagligen händer under vuxenradarn.

Flickor i år 9 har tröttnat, höjt rösten och efter tre år av sexuella kränkningar, tagit hjälp av tredje statsmakten.

Rektor säger att hen ska ta hand om pojkarna, tar in dem en och en i ett rum och säger ”så får ni inte säga till flickorna”. Pojkarna blir provocerade av detta och fortsätter att kränka med alla sexuella okvädningsord de kan komma på. Rektorn säger till sina anställda att inte prata med journalister som kommer till skolan. Hen vill själv ta hand om dem, för säkerhets skull.

Rektorn säger att hen ska prata med flickorna innan journalisterna kommer, så att de säger rätt saker. Lärare som inte orkar engagera sig, och mentorer som har fått nog befinner sig i periferin.

Vad lär sig våra barn i skolan?

Några sitter under lektionstid och porrsurfar i sina Ipads, mitt under näsan på en ovetande lärare.

I år 7 tittar pojkar på filmen ”Fifty shades of grey” på rasten i stället för att gå ut i solen och sparka boll.

Elever med en Ipad har alla möjligheter i världen att botanisera bland all sorts porr under skoltid, och även hemma. Pojkar lär sig hur flickor ska hanteras och hur de ska uppföra sig när de sexdebuterar. De har full frihet att simma runt i de stora ”kloakerna” på internet - under skoltid. Fri surf, inga spärrar som fungerar.

På NO-lektionen i år 8 får elever lära sig könsdelarnas anatomi, hur de fungerar och vilka könssjukdomar man kan få. De får gå till ungdomsmottagningen i år 8 och prata preventivmedel. Många elever har redan full koll på hur det fungerar och hur man ska behandla varandra, särskilt kvinnor. Det har de lärt sig i skolan - under lektionstid och på rasten, när läraren inte ser.

NO-läraren fortsätter att undervisa i könsdelarnas anatomi. Rektorn försöker rädda det som räddas kan när journalisten kommer, lärare fortsätter blunda och i rasthallen kallas ännu en flicka för hora, flata, fitta och djävla feminist.

Det är självklart att föräldrar måste engagera sig och fostra sina barn.

Men kanske även skolledare och politiker ska öppna ögonen och ta reda på vad barnen lär sig i den valfria skolan i världens mest digitaliserade land.

Hur svårt är det?

Stoppa fri tillgång till internet och lås in mobiltelefonerna under skoltid. Börja undervisa i etik och moral vad gäller sex, pornografi, våld, kvinnoförakt och kränkande tilltal. SO-, svenska- och NO-lektioner passar utmärkt.

Just nu känns detta viktigare än vilka länder som ingår i den afrikanska kontinenten eller hur man använder ackusativobjekt.

Karin Sandström