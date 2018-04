Bröderna Sylvegård återförenas i Redhawks

Då har till slut Emil Sylvegård satt sin signatur på ett kontrakt med moderklubben Malmö Redhawks. "Jag har varit ifrån klubben under sju säsonger och lärt mig väldigt mycket under den tiden. Samtidigt har jag följt varenda match Redhawks spelat under alla år, det är klubben i mitt hjärta", säger han.